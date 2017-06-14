Екс-чиновник земельного кадастру погорів на хабарі в 10 тисяч доларів (фото)

Київською місцевою прокуратурою №3 спільно з Головним управлінням СБ України у м. Києві та Київській області, Управлінням запобігання та протидії корупції Держгеокадастру України та Деснянським управлінням поліції у м. Києві на отриманні 10 тис. дол. США затримано колишнього співробітника Обухівського міськрайонного виробничого відділу Київської обласної філії державного підприємства «Центр Державного Земельного Кадастру».

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Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

Правоохоронцями встановлено, що екс-посадовець вимагав від цивільної особи 15 тис. доларів США за вплив на посадових осіб Головного управління Держгеокадастру у Київській області при прийнятті позитивного рішення про затвердження проекту відведення земельної ділянки в Обухівському районі Київської області та підписання наказу про передачу її у приватну власність.

Злочинця було затримано під час отримання ним другої частини неправомірної вигоди.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення екс-чиновнику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 369-2 КК України (зловживання впливом) та обрання їй запобіжного заходу.