Держенергоефективності: на "теплі" кредити потрібно в п'ять разів більше грошей, ніж закладено в бюджеті

Державне агентство з питань енергоефективності та енергозбереження оцінює потребу у фінансуванні програми «теплих» кредитів на 2017 рік у 1,9 млрд грн, тоді як у бюджеті на ці цілі було закладено лише 400 млн грн.

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Про це під час круглого столу, який був присвячений обговоренню проблем енергоефективності, повідомив начальник управління державної експертизи департаменту технічного регулювання ефективності Держагентства Роман Марецький.

«На даний час обмежена можливість для фізичних осіб брати «теплий» кредит – лише один раз у бюджетний період. Це пов'язано з тим, що у нас недостатньо грошей. За нашими розрахунками, на цей рік було необхідно 1,9 млрд грн, однак нам було виділено лише 400 млн грн», - сказав він.

За інформацією Марецького, на фінансування програми «теплих» кредитів цього року додатково може бути виділено ще 300 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 млн грн на реалізацію програми з фінансування населенню "теплих" кредитів, тоді як у 2016 році на ці цілі було виділено 900 млн грн. За словами очільника Держенергоефективності Сергія Савчука, виділених 400 млн грн вистачить лише на першу половину 2017 року.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% від суми кредиту (але не більш як 12 тис. грн) для громадян у разі заміни газових котлів, 35% від суми кредиту (але не більш як 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% від тіла кредиту (але не більш як 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% від суми кредиту.