У Києві зросли тарифи на утримання багатоквартирних будинків

Влада Києва затвердила нові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

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Відповідне розпорядження КМДА №668 від 6 червня 2017 року оприлюднено на офіційному сайті київської влади.

Зазначається, що його ухвалено у зв’язку зі зверненням виконавців послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, які надали відповідні розрахункові матеріали щодо нових тарифів.

Документ зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у м.Києві 12 червня.

У поясненні до розпорядження зазначається, що нові тарифи передбачені для 8 тис. 327 будинків столиці (житловий фонд Києва загалом налічує близько 11 тис. багатоповерхових житлових будинків), які обслуговуються 10 суб’єктами господарювання комунальної власності (керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду всіх 10 районів столиці).

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Середній розмір тарифу для цих будинків становить 6,43 грн за 1 кв. м з ПДВ.

Влада міста залишає можливість населенню платити за послугу за стимулюючим тарифом - 10% знижки (така ж діє і на сьогодні), якщо проплата здійснюється до 20 числа місяця, що настає за розрахунковим.

В документі не вказано дату введення нових тарифів, водночас зазначається, що розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

Своїм рішенням влада міста визнає таким, що втратило чинність розпорядження про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків, затверджене 30 квітня 2015 року №442.

В розпорядженні наголошується, що своїм рішенням влада ставить за мету запровадження тарифів на економічно обгрунтованому рівні та надання послуг населенню на належному рівні.

Нові тарифи, за словами столичної влади, «дозволять подолати збитковість надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, покращити якість обслуговування населення та призведе до економії бюджетних коштів завдяки відсутності необхідності у виділенні дотації з бюджету на покриття різниці в тарифах».

На сьогодні середня ціна за обслуговування 1 кв. м в столиці становить від 3 до 5 гривень залежно від керуючої компанії.