Гроші на субсидії виділимо до кінця сесії парламенту з імпортного ПДВ - Мінфін

Уряд у найближчі дні має намір внести до Верховної Ради проект закону про внесення змін до Державного бюджету України на 2017 рік щодо збільшення суми субсидій на оплату комунальних послуг до кінця поточної сесії парламенту.

Про це на прес-конференції в четвер заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

Раніше прем'єр Володимир Гройсман заявив, що Кабінет міністрів України має намір перерозподілити 15 млрд гривень на пільги та субсидії для підприємств, що надають комунальні послуги населенню.

«Зараз ми шукаємо рішення цієї проблеми, вона непроста. Ми також проводимо звірки, як це було минулого року, щодо фактичного споживання комунальних послуг. Звичайно, якщо дивитися тільки на заявлену суму 70 млрд грн (прогнозна цифра до формування бюджету 2017 року – ред.), ми її не сприймаємо як факт. І будемо розбиратися після звірки», - сказав він.

Що стосується джерел наповнення бюджету додатковим ресурсом для покриття дефіциту коштів для виплати субсидій, то Данилюк зазначив, що перегляд держбюджету можливий після зміни макропрогнозів. «Ці зміни відбулися, для нас це формальний привід переглянути бюджет. Але ми дуже серйозно ставимося до бюджету і нашими зобов'язаннями перед МВФ. Тому ми повинні всі зміни узгодити з партнерами», - додав міністр.

За його словами, в цілому в уряду є розуміння необхідності збільшити суму субсидій. «Суму треба збільшувати, це факт. Ми визначили зараз оптимальну суму (15 млрд грн – ред.) Далі переговори ведуться. Наш план – проголосувати це звичайно до завершення сесії. Це саме тоді, коли це рішення потрібно. Пізніше завжди можна вирішити цю проблему. Але навіщо її робити гіршою? У нас є зараз за перевиконання дохідної частини, по імпортному ПДВ», - сказав Данилюк.

Нагадаємо, у державному бюджеті на 2017 рік передбачено фінансування на пільги та субсидії населення на рівні 47,1 млрд. грн. Проте вже понад 35,2 млрд грн використано (станом на кінець травня). Експерти вважають, що уряду необхідно збільшити статтю держбюджету щодо фінансування субсидій, як мінімум, на 30 млрд грн.

Раніше ЗМІ зазначали, що часу для внесення змін до бюджету залишається вкрай мало. До виходу Ради на літні "канікули" залишилось 2 сесійні тижні (20-23 червня і 11-14 липня). Згідно з регламентом, за цей час Мінфін повинен винести законопроект на розгляд уряду, Кабмін – зареєструвати у ВР, далі документ має бути розглянутий у профільному бюджетному комітеті, а також у суміжних з питань ЖКГ, податковому, ПЕК, соціальної політики та інших.

Крайній строк внесення законопроекту до порядку денного – 11 липня (початок останнього сесійного тижня). Раді доведеться приймати документ одразу за основу і в цілому. Альтернативним варіантом може стати призначення екстреного засідання ВР для розгляду питання у позапланових сесійних тижнях.