Порошенко підписав закон про водопостачання

Президент Петро Порошенко підписав закон України № 2047-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання». Закон був прийнятий Верховною Радою 18 травня 2017 року.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба президента.

Метою закону є удосконалення законодавства у сфері питного водопостачання та водовідведення, врегулювання відносин, пов’язаних з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води, відведенням, транспортуванням та очищенням стічних вод.

«Реалізація закону створить умови для забезпечення стабільного рівня обслуговування населення питною водою нормативної якості, поліпшення якості надаваних послуг, надійності функціонування систем водопостачання та водовідведення, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», - йдеться у повідомленні.

Документом, зокрема визначено повноваження органів влади щодо затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення на загальнодержавному та місцевому рівнях.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.