На Донбасі відновили водопостачання

15 червня пуско-налагоджувальні роботи на Південно-Донбаському водоводі були завершені. Насосна станція першого підйому водоводу знову працює на повну потужність та забезпечує водою населення Донбасу. Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"Ця станція є одним з найважливіших вузлових об’єктів у системі водопостачання регіону. Вона, як і інші критичні екологічні об’єкти цивільної інфраструктури Донбасу знаходиться під особливою увагою керівництва АТО щодо недопущення будь-яких порушень режиму припинення вогню, навіть, коли ЗСУ мають потребу відкрити вогонь у відповідь", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що всі ці об’єкти мають постійні гарантії безпеки з боку Збройних Сил України, в той час як, з боку НЗФ ОРДО такі гарантії відсутні. Тому, важко передбачити, скільки часу насосна станція зможе працювати в штатному режимі.

"Таким ставленням до проблеми регіону, керівництво ОРДО підтверджує своє ігнорування інтересів цивільного населення по обидва боки лінії зіткнення", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, насосна станція першого підйому Південно-Донбаського водопроводу була зупинена через пошкодження обладнання в результаті обстрілу.