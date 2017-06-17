Влада Києва розповіла про підвищення тарифів на утримання будинків: квартплата зросте в 1,5-2 рази

Підвищені в 1,5-2 рази тарифи на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій вводяться в Києві з 1 липня, відповідно платіжки з їх урахуванням кияни отримають в серпні.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

«В Києві планується коригування тарифів з 1 липня. Тариф, який з 2010 -2011 років був незмінним на рівні 3 грн в середньому за 1 кв. м, зараз змінено на 5,8 грн за 1 кв. м. Тобто ми говоримо фактично про підвищення в 1,5-2 рази», - сказав він.

Пантелеєв додав, що протягом останніх двох років влада міста отримувала звернення комунальних підприємств, які виконують функції з утримання будинків та прибудинкових територій, з проханням скоригувати тарифи.

Водночас, зазначив він, влада тривалий час відмовляла підприємствам, розуміючи, що є межа платоспроможності людей у зв’язку з підвищенням тарифів на інші комунальні послуги, зокрема, теплопостачання, гарячу воду, електрику тощо.

«Зараз ситуація більш-менш стабілізувалась, і ми вимушені йти на підвищення, щоб забезпечити стабільну роботу підприємств», - наголосив заступник голови КМДА.

Пантелеєв додав, що підвищення тарифів дозволить не тільки зберегти штат працівників сфери, але й покращити якість послуг з прибирання.

Він зауважив, що залишаються пільгові механізми розрахунку: у разі сплати до 20 числа, діє пільговий тариф, що нижче на 10%.

Радник першого заступника голови КМДА з питань цінової політики Василь Яструбинський звернув увагу на те, що комерційні компанії, що обслуговують житлові будинки і надають аналогічні послуги, плавно піднімали тарифи, у деяких вони вже становлять близько 10 грн за 1 кв. м, а комунальні підприємства 4 останні роки тільки зараз отримали дозвіл їх підняти.

Як пояснив Пантелеєв, тарифи не піднімали, бо були провали з оплатою комунальних послуг за опалення та гарячу воду, а коригування тарифів на прибирання викликало обурення людей.

За інформацією Яструбинського, в Києві більше 11 тис. будинків житлового фонду. Нині влада затвердила тарифи для 8 тис. 327 будинків, які є у комунальній власності (решта будинків - іншої форми власності).

Він повідомив, що для 63 будинків тариф до 3-х грн залишається. «Це, як правило, будинки, де послуги надаються мінімальні, через те що це або колишні бараки, або невеличкі будинки, де відсутні і ліфти, і прибудинкові території, і в деяких випадках практично і комунікації», - пояснив Яструбинський.

«Основна маса будинків в нас потрапляє в проміжок від 5 до 6-7 грн. Це практично 72% будинків. Від 7 до 8 грн тариф матимуть всього 600 будинків. І є кілька будинків – це 95 – де тариф становить від 8 грн. Це, як правило, гуртожитки, бо там дуже великі витрати на утримання цих гуртожитків, або будинки, які випадають із загальної схеми витрат на їх утримання. Тобто основна маса тарифів лягла від 5 до 7 грн. І середній тариф 5 грн 85 коп. – це якщо сплачувати до 20-го числа. Хто буде сплачувати пізніше – у тих тарифи будуть вищими на 10%», - зазначив радник.

Як повідомляв УНІАН, розпорядження КМДА №668 від 6 червня 2017 року в Києві затверджено нові тарифи на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

В документі зазначається, що його ухвалено у зв’язку зі зверненням виконавців послуг з утримання будинків і прибудинкових територій, які надали відповідні розрахункові матеріали щодо нових тарифів.

У поясненні до розпорядження зазначається, що нові тарифи передбачені для 8 тис. 327 будинків столиці (житловий фонд Києва загалом становить близько 11 тис. багатоповерхових житлових будинків), які обслуговуються 10 суб’єктами господарювання комунальної власності (керуючими компаніями з обслуговування житлового фонду всіх 10 районів столиці).

В розпорядженні повідомляється, що середній розмір тарифу для цих будинків становить 6,43 грн за 1 кв. м з ПДВ.