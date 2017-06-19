Гройсман про опалювальний сезон: пройдемо "нормально, стабільно та якісно"

Україна пройде наступний опалювальний сезон нормально, стабільно і якісно, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на селекторній нараді в Києві.

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«Минуло два місяці після закінчення опалювального сезону, у нас достатньо часу для всеосяжної підготовки... Ми пройдемо наступний опалювальний сезон нормально, стабільно, і якісно», - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, підготовчі заходи до опалювального сезону мають бути проведені в повному обсягу.

«Уряд схвалив план підготовки, щодо регіонів є рішення, затверджені місцевими радами, але рішення - це папірець, а має бути серйозна робота, організована на місцях», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про плани щодо нагромадження в підземних газових сховищах України на 1 жовтня 2017 року 17 млрд куб. м газу для проходження опалювального сезону 2017-2018 років. За словами Насалика, на даний момент у сховищах є 10,8 млрд куб. м.