Кабмін попросить депутатів виділити на субсидії додаткові 15 мільярдів

Кабінет міністрів України 21 червня схвалить і направить на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає виділення додатково 15 млрд грн з державного бюджету на проведення розрахунків щодо субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на селекторній нараді в Києві.

«Ми закумулювали додатково 15 млрд грн для проведення розрахунків за пільгами та субсидіями. Цієї середи рішення буде ухвалено урядом щодо змін до бюджету і направлено в парламент. Фактично до кінця цієї сесії ми подамо зміни в парламент, і після того, як вони будуть схвалені, ми проведемо всі розрахунки», - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, після ухвалення парламентом законопроекту буде погашено заборгованість по субсидіях перед теплокомуненерго.

«Щойно закон буде ухвалено, ми розрахуємося за поставлені населенню послуги», - зазначив очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, у бюджеті на 2017 рік передбачено 40 млрд грн на субсидії населенню для оплати послуг ЖКГ.

Раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявляв, що на субсидії в 2017 році може знадобитися близько 52 млрд грн.

Столична енергопостачальна компанія «Київенерго» закликала уряд погасити перед компанією заборгованість щодо пільг і субсидій в обсягу понад 1 млрд грн для нормальної роботи системи теплопостачання столиці.

У січні-квітні цього року заборгованість держави по пільгах та субсидіях перед «Київводоканалом» досягла 78 млн 413 тис. грн.