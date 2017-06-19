Гройсман вимагає встановити в регіонах лічильники енергоресурсів в повному обсязі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вимагає виконання в регіонах країни програми установки лічильників енергоресурсів в повному обсязі.

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Про це голова уряду заявив на селекторній нараді з керівниками облдержадміністрацій в Києві.

"Коли є об'єктивний облік, ми розуміємо, скільки споживаємо, а люди розуміють, за що платять. Вимагаю повної установки лічильників в областях", - сказав Гройсман.

При цьому голова уряду не виключив кадрових рішень щодо голів областей за провал програми установки лічильників та неналежне ведення обліку споживання енергоресурсів в регіонах. Зокрема, спілкуючись з головами декількох областей, в яких план встановлення лічильників виконаний менш ніж наполовину, Гройсман зазначив, що у разі невиконання поставлених завдань без об'єктивних причин вони "підуть у відставку".

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Кабмін затвердив Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, згідно з яким уряд розраховував в 2016-2019 роки впровадити повний комерційний облік споживання природного газу, теплової енергії та води в житлових і бюджетних будівлях.

В липні 2016 року голова Державного агентства з питань енергоефективності Сергій Савчук заявив, що введення 100% приладового комерційного обліку споживання тепла і води населенням дозволить скоротити використання теплової енергії на 15-20%. Також він відзначив необхідність ухвалення Верховною Радою законопроекту про комерційний облік комунальних послуг, який покликаний створити правові умови для забезпечення 100% обліку споживання тепла і води.

18 жовтня 2016 року Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про комерційний облік комунальних послуг.