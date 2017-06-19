Кияни заборгували за тепло і гарячу воду майже 4 мільярди - 25% від сумарного боргу українців

Борг клієнтів столичної енергопостачальної компанії «Київенерго» за надання послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води становить 25% від сумарного боргу всіх споживачів України.

Читайте такожВлада Києва розповіла про підвищення тарифів на утримання будинків: квартплата зросте в 1,5-2 рази

Про це під час селекторної наради в Кабінеті міністрів, присвяченій підготовці до проходження опалювального періоду 2017-2018 років, заявив профільний віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

«Якщо ми подивимося кількість боргів населення, то мене дуже хвилює місто Київ... Борги, які сьогодні сформовані в розмірі 3,8 млрд грн станом на 1 червня, 25% - це «Київенерго», - сказав він, відзначивши, що такі борги були сформовані при середньому рівні доходів жителів столиці у 8 750 грн, тоді як в Рівному (де зарплата на рівні 4,5 тис. грн) рівень розрахунків становить 112%.

«Тут питання не до киян, а питання до «Київенерго». Як компанія працює з абонентською базою і збирає гроші», - зазначив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня «Київтрансгаз», структурний підрозділ «Укртрансгазу» і дочірня компанія НАК «Нафтогаз України», повністю зупинила газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує тепловою енергією ряд районів столиці, а також виробляє електроенергію. За даними «Київенерго», причина припинення газопостачання - нагромаджені борги за газ і транспортування газу.

Станом на 1 травня 2017 року борг столиці за теплоенергію перед "Київенерго" становив майже 4,9 млрд грн. Водночас, борг «Київенерго» перед «Нафтогазом України» за спожитий газ для виробництва теплоенергії досяг на 1 травня 3,2 млрд грн. А борг за транспортування газу на ТЕЦ-6 перевищує 370 млн грн.

13 червня голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков заявив, що ТЕЦ-6 може залишатися в непрацюючому стані до початку опалювального сезону 2017-2018 років.