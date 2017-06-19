Цього року українці розраховуються за комуналку на рівні 103% - Зубко

Цього року населення України розраховується за спожиті комунальні послуги на рівні 103%, повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубко під час селекторної наради в Кабінеті міністрів, присвяченого підготовці до проходження опалювального періоду 2017-2018 років.

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"Цього року, в ході цього опалювального періоду розрахунки населення склали 103%, такого практично ніколи не було", - сказав Зубко.

Він зазначив, що, починаючи з 2006 року, розрахунки населення за комунальні послуги коливалися на рівні 92-97%.

Віце-прем'єр також повідомив, що населення в цьому році заплатило за комунальні послуги порівняно з попереднім роком на 6,6 мільярда гривень більше.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в квітні 2017 року знизилася на 17,3% в порівнянні з показником на кінець березня і досягла 8,6 мільярда гривень.

Заборгованість за утримання будинків і прибудинкових територій за звітний період виросла на 7,4% і становила 2,7 мільярда гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів зросла на 25% – до 400 мільйонів гривень. Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 7,1% і становить 1,4 мільярда гривень.

У квітні українці сплатили за електроенергію 2,2 мільярда гривень (82,7% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець квітня склала 3,8 мільярда гривень. Заборгованість за газопостачання зменшилася на 24,5% і становила 5,7 мільярда гривень.