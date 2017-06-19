Гройсман обіцяє боротися з необґрунтованими рахунками за комуналку

19:09, 19 червня 2017
Нерухомість
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Прем'єр пообіцяв не допустити виставлення громадянам необґрунтованих рахунків за енергоресурси.

УНІАН

Голова уряду Володимир Гройсман назвав неприпустимим явищем виставлення громадянам після проведення звірок необґрунтованих рахунків за енергоресурси і закликав місцеві влади зупинити цей процес.

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Про це повідомила прес-служба Кабміну з посиланням на заяву прем'єр-міністра під час селекторної наради з головами областей.

Згідно з повідомленням, в ході наради стало відомо, що в деяких регіонах людям приходять додаткові платіжки, зокрема, за постачання газу, в той час як ніяких підстав для додаткових нарахувань немає і нормативних рішень про додаткові платежі не існує. Більш того, додаткові платежі з'являються вже після проведення звірок, коли за деякими домогосподарствам встановлено факт економії субсидій і люди очікують виплати грошей за зекономлені ресурси, як це передбачено рішенням уряду.

"Не дай Бог, щоб хтось виставив зайві рахунки! Будете нести за це персональну відповідальність. Підкреслюю це! Якщо хто-то в областях виставив людям додаткові рахунки – перевірте інформацію по всім постачальникам і зупинити їх", – сказав Гройсман, звертаючись до керівників областей.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2017 рік передбачено 40 мільярдів гривень на субсидії населенню для оплати житлово-комунальних послуг.

Раніше віце-прем'єр-міністр Павло Розенко заявив, що на субсидії в 2017 році може знадобитися близько 52 мільярдів гривень.

Столична енергопостачальна компанія "Київенерго" закликала уряд погасити перед компанією заборгованість по пільгах і субсидіях в обсязі більше 1 мільярда гривень для нормальної роботи системи теплопостачання столиці.

У січні-квітні цього року заборгованість держави по пільгах і субсидіях перед "Київводоканалом" досягла 78 мільйонів 413 тисяч гривень.

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Теги: #тарифи на комуналку#Гройсман про компослуги