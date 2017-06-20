Київська ТЕЦ-6 може відновити роботу до кінця тижня

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) розраховують, що ТЕЦ-6, що забезпечує гарячою водою кілька районів Києва, відновить роботу до кінця поточного тижня, повідомила прес-служба КМДА.

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"Міська влада сподівається, що до кінця поточного тижня буде відновлено повноцінна робота ТЕЦ № 6 і відновиться гаряче водопостачання в житлові будинки, установи соціальної сфери Деснянського району, частини Оболоні, Подолу і т. д. Про це за результатами селекторної наради з питань підготовки до зими під головуванням прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик закликав уряд доручити держкомпанії - оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" відновити подачу природного газу для запуску ТЕЦ-6.

Наприкінці травня "Київтрансгаз", структурний підрозділ "Укртрансгазу" та дочірня компанія НАК "Нафтогаз України", повністю зупинила газопостачання столичної ТЕЦ-6, яка забезпечує тепловою енергією ряд районів столиці, а також виробляє електроенергію. За даними "Київенерго", причиною припинення газопостачання стали накопичені борги за постачання газу і його транспортування.

Станом на 1 травня 2017 року борг столиці за теплову енергію перед "Київенерго" становив майже 4,9 мільярда гривень. Разом з тим, борг "Київенерго" перед "Нафтогазом" за спожитий газ для виробництва теплоенергії на 1 травня досяг 3,2 мільярда гривень, а борг за транспортування газу на ТЕЦ-6 перевищує 370 мільйонів гривень.

13 червня голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков заявив, що ТЕЦ-6 може залишатися в непрацюючому стані до початку опалювального сезону 2017-2018 років.