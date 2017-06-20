СБУ заарештувала незаконно відчужену в "Укргідроенерго" земельну ділянку біля Київської ГЕС

Служба безпеки України наклала арешт на земельну ділянку, яка використовувався для роботи гідроспоруд Київської ГЕС і раніше була незаконно відчужена у держкомпанії - оператора ГЕС і ГАЕС - «Укргідроенерго». Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила прес-служба СБУ.

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«СБУ наклала арешт на земельні ділянки, які незаконно відібрали у «Укргідроенерго». Ці землі використовуються для гідроспоруд Київської ГЕС і знаходяться в межах контрольованої зони гідроелектростанції», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що арешт був накладений у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного відчуження службовими особами Управління земельних ресурсів Вишгородського району Київської області та Вишгородської міськради у 2011 - 2015 роках земель на території лівобережної частини греблі Київської ГЕС.

Згідно з повідомленням, повернення цих земель у державну власність дозволить забезпечити надійну експлуатацію гідроспоруд, які належать до об'єктів критичної інфраструктури, та забезпечить функціонування об'єднаної енергетичної системи України.

У прес-службі СБУ зазначили, що на сьогоднішній день слідчі дії тривають.

Довідка УНІАН. «Укргідроенерго» експлуатує 103 гідроагрегати на 10 гідроелектростанцій на Дніпрі та Дністрі: Київську, Канівську, Кременчуцьку, Середньодніпровську, Дніпровську ГЕС-1 і ГЕС-2, Каховську ГЕС, Київську гідроакумулюючу електростанцію (ГАЕС), Дністровську ГЕС і Дністровську ГАЕС (Дністровська ГАЕС знаходиться на етапі завершення будівництва), загальна встановлена потужність яких становить 5744 МВт. Робота ГЕС і ГАЕС забезпечує покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності в енергосистемі України.