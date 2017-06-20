Київрада продовжила угоду з "Київенерго" Ахметова до весни 2018 року, далі – "розставання"

Київська міська рада вирішила, що дію угоди з «Київенерго», яка завершується 31 грудня 2017 року, необхідно продовжити до кінця опалювального сезону 2017-2018, тобто ще на 4 місяці.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Київради.

Так, 62 депутати з 98 присутніх в сесійній залі підтримали проект рішення «Про припинення угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу Києва від 27.09.2001 р, укладений між Київської міською держадміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією «Київенерго».

Під час своєї доповіді заступник голови КМДА Петро Пантелеєв пояснив, що рішення має на меті забезпечити непереривність технологічного процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам міста та недопущення виникнення позаштатних ситуацій під час опалювального сезону.

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Цим своїм рішенням депутати доручили КМДА підписати з «Київенерго» додаткову угоду.

В рішенні зазначено: «Припинити дію угоди з 27 квітня 2018 р».

Після завершення дії угоди з «Київенерго» майно територіальної громади міста буде повернуто місту з володіння та користування компанії й передано комунальному підприємству.

Окремим пунктом рішення передбачено визначити «обсяг компенсації «Київенерго» вартості витрат на поліпшення, здійснені протягом дії угоди», для чого буде створена спеціальна комісія з проведення інвентаризації майна, що передавалось компанії. Тобто, йдеться про певні виплати з боку міста на користь енергокомпанії після завершення дії угоди за зроблені «поліпшення» стану енергетичного комплексу.

Рішенням також передбачається розробити договір про визначення процедури та умов повернення майна комунальної власності, що передавалось «Київенерго».

Як зазначив Пантелеєв, це рішення є «стартовим» у процесі розірвання угоди з «Київенерго», за ним будуть інші, що забезпечать повернення енергетичного комплексу в розпорядження міста.

«Наша головна ціль- не тільки повернення теплоенергетичного блоку місту, а і «магістральні», основні завдання: модернізація мереж та джерел теплогенерації, прозоре тарифоутворення, що стимулює зниження витрат та залучення інвестицій, що підуть на технічне переоснащення, і захист інтересів споживачів», - резюмував Пантелеєв.

Довідка УНІАН. Компанія «Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної і теплової енергії «Київенерго» здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год).