"Президент-Готель" у центрі Києва знову виставили на продаж, стартова ціна - 323 мільйони

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив аукціон з продажу 100% статутного капіталу розташованого в центрі Києва «Президент-Готелю» за стартовою ціною 323,142 млн грн, повідомила прес-служба ФДМУ.

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Аукціон запланований на 25 липня 2017 року. Кінцевий термін прийому заявок на участь в аукціоні - 19 липня 2017 року.

Серед умов продажу: збереження основних видів діяльності протягом не менше п'яти років, недопущення звільнення працівників протягом 6 місяців від дня переходу права власності.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Фонд держмайна виставив на продаж 100% акцій «Президент-Готелю» з початковою ціною 330,1 млн грн.

Пізніше у фонді повідомили, що після публікації інформації про продаж готелю надійшло повідомлення з Окружного адміністративного суду Києва, який виніс ухвалу про заборону приватизації держпакету акцій компанії за позовом будівельної компанії «Квадр», яка є орендарем готелю.

На початку серпня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду державного майна України (ФДМУ) і скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконними дій та наказів фонду щодо приватизації "Президент-Готелю", 100% акцій якого належать державі.

Довідка УНІАН. «Президент-Готель» (до 1998 року – готель «Інтурист», Київ, вул. Госпітальна, 12), побудований у 1990 році. Реконструкція чотиризіркового готелю на 374 номери була проведена в 2006-2012 роках.