Українці з початку року отримали комунальних субсидій на 2,4 мільярда

Жителям України в січні-травні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,473 мільярда гривень, що на 6,6% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначено на суму 1,638 мільярда гривень, у сільській – 834,2 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-травні були призначені 2,303 мільйона сімей (50,9% звернулися за субсидією). В міській місцевості субсидії призначено 1,296 мільйони сімей, у сільській – 737,2 тисячі сімей. Порівняно з січнем-травнем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зменшилась на 11,2%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю в травні 2017 року порівняно з квітнем минулого року зменшився на 8,4% – до 411,9 гривні.

Як повідомляв УНІАН, у січні-квітні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 2,382 мільярда гривень, що на 13,2% перевищує аналогічний показник 2016 року.

Жителям України у 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 мільярда гривень, що на 58%, або на 3,3 мільярда гривень, що більше, ніж у 2015 році.