Українці вже заплатили 35 мільйонів гривень податку на нерухомість

Власники нерухомого майна станом на 22 червня сплатили до державного бюджету 35 млн грн податку на нерухоме майно, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Читайте такожФіскальна служба очікує зростання податкових надходжень майже на 28%

«Станом на 20 червня платниками вже сплачено 35 млн грн податку на нерухомість із фізичних осіб. Фізичними особами податок сплачується протягом 60 днів із моменту вручення податкового повідомлення-рішення», - йдеться в повідомленні

Згідно з повідомленням, цього року фізичним особам-власникам об'єктів нерухомості сформовано близько 620 тис. податкових повідомлень-рішень із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. До сплати визначено податку на загальну суму понад 370 млн грн. Найбільші суми податку нараховані в Хмельницькій області - 42 млн грн, Львівській - 33 млн грн та Вінницькій - 29 млн грн.

Фіскальна служба нагадала, що цього року податок на нерухомість платники сплачують за 2016 рік за ставками та з використанням пільг, які було законодавчо визначено в цей період.

Так, податок нараховується на загальну площу об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток. Ставки податку встановлювалися рішеннями місцевих рад.

Як повідомляв УНІАН, надходження до місцевих бюджетів від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в 2016 році становили 1,419 млрд грн, що в 1,9 раза більше, ніж за 2015 рік.