У Києві продовжили знижку в 50% на оренду комунального майна

Київрада продовжила дію знижки в 50% на оренду комунального майна до 1 жовтня 2017 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали сьогодні на засіданні 72 із 92 депутатів Київради.

Як пояснив доповідач з питання - депутат Київради Сергій Артеменко, в 2015 році Київрада затвердила Положення про надання в оренду комунального майна міста Києва. 11 пунктом цього положення було передбачено, що методика і ставки розраховуються з урахуванням знижки в 50%. Дія цього положення було до 2016 року. В минулому році Київрада продовжила дію цієї знижки до 1 липня 2017 року.

«Таким чином, фактично за 8 днів у Києві в 2 рази збільшиться орендна плата за комунальне майно", - зазначив депутат.

Згідно з даними Київради, на сьогоднішній день вільні близько 156 тис. кв. м. нежитлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва, які можуть бути здані в оренду. Проект рішення був підготовлений у зв'язку з тим, що збільшення орендної плати загрожує зменшенням надходжень від оренди в столичний бюджет з-за відмови орендувати площі. Щоб цього не допустити, міські обранці продовжили дію знижки в 50% на найближчі місяці.

У рішенні зазначається також, що дана норма діє для об'єктів оренди, дата оцінки яких встановлена після 1 вересня 2014 року, і не поширюється на ставки, визначені пунктами 1-5 таблиці 2 Методики (за винятком банків), погодинну орендну плату згідно з пунктом 6 Методики, і орендну плату, визначену за результатами конкурсу.