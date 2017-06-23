Нацбанк передав базу відпочинку в Затоці на потреби учасників АТО

Національний банк України передав в управління Міністерства оборони України базу відпочинку "Південні зорі" в селі Затока Одеської області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

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"Національний банк продовжує фокусуватися на ключових функціях, притаманних центральному банку. База відпочинку "Південні зорі" не виняток. Це підтверджено рішенням правління центрального банку про її вивезення за межі НБУ. Переконаний, що, звільняючись від непрофільних активів, Нацбанк у цьому стане зразком для інших державних організацій. Ми завжди раді допомагати українським військовим і сподіваємося, що база відпочинку нагоді для відпочинку наших героїв – учасників АТО та їх близьких", – зазначив директор департаменту забезпечення діяльності Національного банку Ярослав Ільницький.

Згідно з повідомленням, вчора під час робочої поїздки в Одеський гарнізон міністр оборони України Степан Полторак оглянув базу відпочинку разом з представниками центрального банку.

Глава оборонного відомства подякував НБУ за передачу об'єкта і зазначив, що вже цього літа військовослужбовці бойових підрозділів – учасники АТО разом з сім'ями зможуть відпочити на березі Чорного моря в Затоці.