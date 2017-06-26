У КМДА обіцяють вже завтра включити гарячу воду у трьох районах міста

Споживачі 3-х районів Києва отримають гарячу воду у централізованій системі водопостачання завтра, 27 червня. Про це заявив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв, інформує прес-служба КМДА.

За його словами, наразі триває запуск обладнання на ТЕЦ № 6, запущений паровий котел і відбувається підігрів системи, після чого розпочнеться подача гарячої води у будинки киян.

«24 червня відновлене газопостачання на ТЕЦ № 6. Завтра відбудеться під’єднання навантаження і райони, що досі залишалися без гарячої води, отримають послугу», - сказав Пантелеєв.

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Він додав, що відновлення роботи ТЕЦ стало можливим завдяки досягненню домовленостей між дочірнім підприємством «Нафтогазу» «Укртрансгазом» та ПАТ «Київенерго».

«У цьому процесі місто забезпечує контроль за дотриманням зобов’язань «Київенерго», аби ситуація не повторилася і люди знову не залишилися без послуг», – додав заступник голови КМДА.

Пантелеєв зауважив, аби уникнути повторення ситуації, необхідно забезпечити стабільність взаєморозрахунків за спожиті комунальні послуги.

«Я звертаюся до усіх споживачів, у тому числі до підприємств різних форм власності, з проханням не накопичувати борги. Міжопалювальний період – найбільш оптимальний час для того, щоб погасити борги за комунальні послуги, оскільки рахунки в цей час – найнижчі», - закликав Пантелеєв.

Як повідомляв УНІАН, цієї суботи, 24 червня, в КМДА сказали, що жителі столичних масивів Троєщина, Оболонь та Поділ отримають гарячу воду у понеділок, 26 червня.

Пояснювалось, що розгортання технологічних процесів триватиме 2-3 доби.

Як відомо, наприкінці травня «Київтрансгаз» припинив газопостачання столичної ТЕЦ-6, що забезпечує тепловою енергією ряд районів столиці, а також виробляє електроенергію. За даними «Київенерго», причиною припинення газопостачання стали накопичені борги за газ і транспортування газу.

За словами представників «Київенерго», борги компанії були зумовлені тим, що держава не погасила борги за субсидіями, які покривали частину витрат населення на оплату комунальних послуг.

21 червня в «Укртрансгазі» заявили, що готові відновити подачу газу на теплоелектроцентралі Києва за умови виплати 60 млн грн боргу.

24 червня «Укртрансгаз» зняло обмеження на транспортування газу до столичної ТЕЦ-6. У «Нафтогазі» заявили, що «Укртрансгаз» погодився поновити газопостачання, хоча із 61 млн грн боргу за транспортування газу на даний час надійшло лише 20 млн грн.

Загальний борг «Київенерго» перед «Укртрансгазом» за послуги транспортування становить близько 330 млн грн.

23 червня КМДА надіслала «Укртрансгазу» листа, яким гарантувала контроль за виконанням «Київенерго» у строк до 30 червня своїх зобов’язань щодо погашення боргу у сумі 41 млн грн.