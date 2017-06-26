Знищений пожежею Центральний гастроном на Хрещатику хочуть переробити під готель

Власник колишнього Центрального гастроному на розі вулиць Хрещатик і Богдана Хмельницького в Києві, що має статус пам'ятки архітектури та історії, планує провести реставрацію пошкодженої пожежею будівлі.

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Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив представник власника будівлі Володимир Калиниченко.

«Власник прийняв остаточне рішення, і я заявляю його офіційну позицію: об'єкт колишнього Центрального гастроному буде відновлений і реконструйований. У це необхідно буде вкласти дуже великі гроші, оскільки навіть один проект, з огляду на бюрократичні перепони в Україні, займе дуже багато часу і грошей. Однак це його не лякає, і він готовий вкладати гроші і готовий реставрувати цей будинок в історичному вигляді», - сказав він, додавши, що проект реставрації буде винесено на громадське обговорення.

За словами Калиниченка, проекту можна буде обговорювати на сайті і в соцмережі Facebook за адресою - www.facebook.com/Центральний-Гастроном-Хрещатик-401-243559116139369.

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«У розробці проекту зможуть взяти участь усі охочі. Ми готові надати доступ до нього всіма можливими шляхами: соцмережі, інтернет, будуть виступи на телебаченні, і кожен зможе зробити внесок у цей об'єкт. Ми вже зареєстрували сайт, на якому буде обговорення, а також зареєструвалися у Facebook», - сказав він.

При цьому Калиниченко зазначив, що, швидше за все, будинок буде реставровано під готель.

«Зміну фасаду будівлі ми вважаємо недоречною, оскільки хочемо провести реставрацію. Що стосується призначення, то розглядається варіант, що будуть елементи соціальної інфраструктури, і оскільки там був колись готель, то ми плануємо, що буде готель», - сказав він.

Також Калиниченко заявив, що наразі невідомо, коли буде завершена реставрація колишнього Центрального гастроному на Хрещатику.

«На сьогодні ми не можемо назвати термінів реставрації, оскільки ми замовили експертизу, яка оцінить стан будівлі та фасаду, а вже після цього можна буде зробити висновки, в які терміни виготовлять проектну документацію», - сказав він, додавши, що на цьому об'єкті не було ремонту до пожежі, оскільки роботи можна проводити після затвердження проектної документації, яка через бюрократичні процедури і нестабільну ситуацію в країні не була зроблена.

Крім того, Калиниченко зазначив, що причини пожежі на даний момент не встановлені.

«Ми наразі не знаємо причини пожежі, але в цій будівлі столітні дерев'яні перекриття, і спалахнути вони могли від однієї іскри. Багато хто говорить, що це підпал, але тут навіть не потрібно спростовувати вигадані аргументи. Адже підпалити будівлю серед білого дня, коли внизу перебувають тисячі людей - треба не мати розуму. Тим більше, перший поверх був зайнятий магазинами, а це був бізнес, який приносив дохід», - сказав він.

Присутня на прес-конференції експерт науково-дослідного інституту «Будгеопроект» з охорони майнових прав Дарина Кушерець повідомила, що частина реставрованої будівлі буде виділена під музей російського художника Михайла Врубеля, який свого часу жив у цьому будинку.

«Власник цієї будівлі має бажання зробити музей Михайла Врубеля. Ми плануємо спільно з Київською міською державною адміністрацією провести конкурс для залучення кращих архітекторів і реставраторів», - сказала вона.

Присутня на прес-конференції представник київської міської організації «Українське товариство охорони пам'яток та історико-культурної спадщини» Олена Сердюк повідомила, що на сьогодні в Києві таких будівель, як колишній Центральний гастроном, понад 50, і вони наражаються на небезпеку знищення.

«Ця пожежа виявила всі проблеми, які існують в місті: це ставлення до пам'яток архітектури, ставлення до об'єктів, які частково експлуатуються і потребують особливого комплексного проекту. Тому сьогодні ми маємо такі наслідки. На сьогодні таких будівель, як Центральний гастроном, а насправді унікальний готель Кане (Жан-Батист Кане - французький підприємець, на чиї гроші у 1874 році був збудований готель на Хрещатику - УНІАН) з унікальним плануванням, в місті понад 50. Кожна з таких будівель, як садиба Сікорського і Чоколових, наражається на небезпеку бути спаленою або знищеною», - сказала вона

Як повідомляв УНІАН, пожежа на площі 1 тис. кв. метрів у будівлі колишнього Центрального гастроному на вулиці Хрещатик, 40/1, виникла 20 червня ввечері. Унаслідок пожежі згоріли будівельні матеріали, перегородки і перекриття між 2-м і 3-м поверхами і дах будівлі.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.