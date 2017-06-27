Мешканці будинків з лічильниками платитимуть за опалення на 30% менше – Зубко

Встановлення в будинку лічильника тепла й індивідуального теплового пункту (ІТП) дає змогу знизити рахунки за опалення на 30%, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

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«Практика показує, що за рахунок енергоефективних заходів можна досягти значно менших комунальних платежів. Наприклад, встановлення лічильника тепла й ІТП дає змогу знизити платежі домоволодіння за опалення на 30%, а це - близько 400 грн з кожної квартири щомісяця», - цитує Зубка прес-служба.

Він наголосив, що після встановлення лічильника споживач отримуватиме рахунки тільки за реально спожиті ресурси, а не за встановленими показниками і нормативами.

«Облік дасть змогу контролювати енергоспоживання, стимулювати до економного використання тепла і води, енергоефективності. І так впливатиме на зменшення комунальних платежів», - сказав Зубко.

Відзначається, що, згідно з ухваленим законом про комерційний облік теплової енергії, гарячої і холодної води, зобов'язання по встановленню будинкових приладів обліку покладено на постачальників теплової енергії або води.

«Той зобов'язаний встановити лічильники тепла впродовж року, а води - за два роки. Якщо він цього не зробить, на нього, а не на споживача, держава накладатиме штрафи», - сказано в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Рада ухвалила закон про комерційний облік комунальних послуг, який передбачає обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) і житлових (до 1 жовтня 2018 року) будівлях.