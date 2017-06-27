Елітні авто та "палац" під Києвом: журналісти показали, як живе найбагатший прокурор України (фото, відео)

Старший слідчий в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Юрій Васильович Кривобок, згідно з декларацією, вже кілька років – найбагатший працівник прокуратури.

Інформації щодо кар’єрного розвитку молодого 34-річного прокурора у відкритому доступі майже немає. Відомо лише, що з 2014 року Кривобок призначений у Генпрокуратуру на посаду старшого слідчого в особливо важливих справах у Департаменті спеціальних розслідувань. До цього з 2009 по 2014 рр. він працював прокурором Оболонського району м.Києва, передає PROSUD.

Проаналізувавши декларації прокурора за 2013, 2015 та 2016 роки, журналісти виявили у власності сім’ї Кривобок надзвичайно велику кількість рухомого та нерухомого майна, а також доходів на суму у понад 182 млн грн.

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"Загалом за 4 роки родина прокурора збагатилася на 182 млн грн. З них лише близько 700 тис. грн – заробітна плата, решта – продаж рухомого та нерухомого майна", - йдеться у розслідуванні.

Та найцікавішою, наголошують журналісти, виявилася підприємницька діяльність дружини - Тетяни Доріївни. Вона значиться серед засновників двох фірм: ТОВ "Фабрика здоров'я "Ярославна" (на даний момент в стані припинення) та приватного сільськогосподарського підприємства "ЛАН", яка використовувалась для "створення та впровадження протиправного каналу фінансування терористичної діяльності "ДЛНР".

Щодо майна, то, згідно з декларацією та реєстром прав на нерухоме майно, володіє Юрій Кривобок чималим будинком площею 1827 кв.м. в елітному селі Козин під Києвом:

Будинок розташований на 6-ти земельних ділянках, які також перебувають у власності Кривобока. Загальна площа землі під будинком - 86 соток. Ціна за сотку землі в цьому районі – близько 3 тис. дол, тобто уся земля під маєтком прокурора коштує приблизно 260 тис. дол. Сам же будинок, відповідно до декларації, на момент придбання в 2010 році коштував 7,2 млн грн, або 900 тис. дол.

Окрім цього, сім’я Кривобока має ще декілька будинків у курортних зонах України: в Криму, в Карпатах та в Одесі.

"Також прокурора Юрія Васильовича справедливо можна вважати земельним магнатом. У своїй декларації він вказав 21 земельну ділянку в с. Бунякине, Путивльського району, Сумської області. Землю прокурор отримав в один день - 15.07.2010. Загальна площа усієї землі – 41 гектар!" - йдеться у розслідуванні.

Крім того, журналісти показали автопарк прокурорської родини:

Тож, за приблизними підрахунками журналістів, прокурорська родина набула у власність:

⦁ 4 елітні будинки сумарною площею 2741 м²

⦁ 4 квартири на 367 м²

⦁ 62 гектари землі по всій Україні

⦁ 2 автомобілі, вартістю кожен більше 1 млн. грн.

⦁ дохід у розмірі 182 млн. грн.