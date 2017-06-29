В Україні зростає житловий фонд

Обсяг житлового фонду України з 1 січня 2016 року по 1 січня 2017 року зріс на 0,4% і становив 977,9 млн кв. м загальної площі, повідомила Державна служба статистики України.

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При цьому житловий фонд міських поселень становив 60,7% (594 млн кв. м) від загального фонду.

За даними Держстату, майже весь житлофонд (98,3%) розміщувався в житлових будинках квартирного типу, тоді як площа гуртожитків та житлових приміщень у нежилих будівлях в загальному обсязі становила лише 1,7%.

Загальна кількість квартир на 1 січня 2017 року становила 16,9 млн. З них 19,4% – однокімнатні, 36,6% – двокімнатні, а 32,7% – трикімнатні. Ще 11,3% квартир мали 4 і більше кімнат.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг житлового фонду України в 2015 році зріс на 1% і склав 973,8 млн кв. м загальної площі. При цьому житлофонд міських поселень становив 60,8% (592,5 млн кв. м) від загального фонду.

Довідка УНІАН. Житловий фонд – кількість будівель і споруд, що використовуються під житло, з допоміжними приміщеннями, які відносяться до них. Одиницями обліку житлового фонду є: житлове будова, житлове приміщення, загальна і житлова площа. Житловими вважаються будівлі постійного типу, вся площа яких або не менше 50% площі призначені для проживання.