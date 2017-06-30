Борги українців за газ зросли майже вдвічі - перевищили 11 мільярдів

Заборгованість населення за газопостачання у травні 2017 року зросла майже вдвічі порівняно з показником на кінець квітня і досягла 11,3 млрд грн, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період зросла на 7,4% і становила 2,9 млрд грн, заборгованість за вивезення побутових відходів порівняно з попереднім місяцем майже не змінилася і становила 400 млн грн.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 28,6% і становила 1,8 млрд грн.

За даними Держстату, у травні українці сплатили за електроенергію 2,7 млрд грн (98,6% від нарахованих у цьому періоді сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець травня становила 3,9 млрд грн. Заборгованість за опалення і гарячу воду в травні зросла на 3,4% - до 8,9 млрд грн.

Всього в травні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 5,2 млрд грн, що становило 73,6% нарахованих за цей період сум.

Найвищий рівень оплати спостерігався в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях (154,1%, 142,7% та 134,8% відповідно), а найнижчий - у Чернігівській, Черкаській та Вінницькій (21,6%, 25,3% і 33,4% відповідно).

Також повідомляється, що за січень-травень 2017 року з населенням було укладено 19,9 тис. договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму 107,5 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення і гарячого водопостачання в квітні 2017 року знизилася на 17,3% порівняно з показником на кінець березня і досягла 8,6 млрд грн. За утримання будинків, споруд та прибудинкових територій заборгованість зросла на 7,4% і становила 2,7 млрд грн, за вивезення побутових відходів зросла на 25% - до 400 млн грн, за централізоване водопостачання та водовідведення зросла на 7,1% - до 1,4 млрд грн. При цьому борг за газопостачання в квітні знизився на 24,5% і становив 5,7 млрд грн.