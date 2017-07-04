У Києві дешевшає житло

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в червні 2017 року зменшилася на 1,6% порівняно з травнем і становила 32,683 тис. грн/кв. м, при цьому в доларах ціна знизилася на 0,6%, – до 1250 дол./кв. м.

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Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Також повідомляється, що з червня 2016 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 5,9%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 10,3%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла в порівнянні з травнем зменшився на 1,4%, в дешевому – на 1,5%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,5% в дорогому сегменті.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подешевшали 3-кімнатні квартири – на 2,2%, до 33 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 2-кімнатних квартир в столиці зменшилася на 1,4%, до 33,63 тис. грн/кв. м, 4-кімнатних – на 1,3%, до 36,8 тис. грн/кв. м, а 1-кімнатних - на 0,9%, до 30,26 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в червні 2017 року порівняно з травнем збільшилася на 1,8% і становила 21,639 тис. об'єктів.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 29%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 32% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в травні 2017 року зменшилася на 2,4% порівняно з квітнем і становила 32,2 тис. грн/кв. м, при цьому в доларах ціна знизилася на 0,6%, – до 1258 дол./кв. м.

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в червні 2017 року порівняно з травнем знизився на 0,1% – до 23,292 тис. грн/кв. м порівняно з червнем 2016 року ціна знизилася на 2,9%.

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За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку зниження вартості квартир спостерігалося у преміум-класі – на 0,8%, до 45,693 тис. грн/кв., економ-класі – на 0,5%, до 16,782 тис. грн/кв., і комфорт-класі – на 0,3%, до 21,720 тис. грн/кв. м, а ціни квартир бізнес-класу зросли на 0,3%, до 30,776 тис. грн/кв. м.

Найбільш відчутно знизилися ціни на квартири у Оболонському і Подільському районах столиці – на 2,8% і 2,1% відповідно, в той час як вартість квартир в деяких районах зросла. Найбільше ціна зросла у Голосіївському та Деснянському районах - на 1,4% і 1,1% відповідно.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 70 операторів у 178 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 33% і комфорт-класу – 30%. На новобудови бізнес-класу доводилося 25%, а преміум-класу – 12% від загальної кількості.

При цьому в червні були припинені або призупинені продажі квартир в одній новобудові.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в травні 2017 року порівняно з квітнем збільшилася на 0,1% – до 23,304 тис. грн/кв. м порівняно з травнем 2016 року ціна знизилася на 0,1%.