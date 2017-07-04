У Києві знову подорожчає гаряча вода

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила тариф на централізоване гаряче водопостачання для столичної енергогенеруючої компанії «Київенерго» на 1,6%, при цьому знизила тариф на опалення на 0,2%.

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Відповідні постанови комісія прийняла на черговому засіданні.

Нові тарифи набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування постанови в офіційній газеті «Урядовий кур'єр».

Зокрема, тарифи для "Київенерго" на послугу з централізованого постачання населення гарячою водою встановлені на рівні 84,45 грн за куб. м з рушникосушкою і 78,08 грн за куб. м без рушникосушки.

Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб компаній, що управляють багатоквартирними будинками, встановлені на рівні 67,8 грн за куб. м з рушникосушкою і 62,68 грн за куб. м без рушникосушки.

Крім цього, комісія встановила для «Київенерго» тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1414,45 грн/Гкал і 32,91 грн за кв. м опалювальної площі в місяць для абонентів житлових будинків без будинкових і квартирних приладів обліку.

Усі тарифи наведено з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 липня 2016 року в Україні подорожчала послуга з централізованого гарячого водопостачання та опалення, що пов'язано з встановленням єдиної ціни на газ для населення і підприємств теплокомуненерго на рівні 6,8 тис. грн за тисячу кубометрів.

Вартість гарячої води від «Київенерго» становила 83,1 грн за куб. м з рушникосушкою і 76,71 грн без рушникосушки.

Вартість 1 Гкал тепла від компанії «Київенерго» для споживачів за наявності квартирного або будинкового лічильника становила 1416,96 грн, а за відсутності приладів обліку вартість опалення одного квадратного метра приміщення - 32,97 грн/місяць.