Учасники АТО за півроку отримали 12 тисяч земельних ділянок

Учасники антитерористичної операції (АТО) в першому півріччі поточного року отримали у власність 12,2 тис. земельних ділянок загальною площею 16,86 тис. га, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2016 року, повідомила прес-служба Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

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«За 6 місяців 2017 року учасники АТО отримали у власність 12,2 тис. земельних ділянок загальною площею 16,86 тис. га. За аналогічний період 2016 року у власність військовослужбовцям надано 10,8 тис. земельних ділянок загальною площею 12,92 тис. га. тобто, в 2017 році показники зросли на 11% і 23% відповідно», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, найбільше ділянок військовослужбовці отримали в Кіровоградській (1,4 тис. ділянок), Вінницькій (1,2 тис.) та Київській (1,18 тис.) областях.

Згідно з повідомленням, за звітний період учасники АТО подали в органи Держгеокадастру 36,6 тис. заяв на отримання ділянок, 72% з яких були задоволені.

У відомстві прогнозують, що в третьому кварталі 2017 року темпи передачі земельних ділянок учасникам АТО та іншим категоріям громадян сповільняться в зв'язку з введенням нових правил управління державними сільгоспземлями. Зокрема, 7 червня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою між землями, переданими в користування на відкритих аукціонах, і землями, переданими безоплатно, встановлений паритет у співвідношенні 1:0,25. При цьому Держгеокадастр очікує, що в четвертому кварталі 2017 року позитивна динаміка передачі земель відновиться.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держгеокадастру, учасники антитерористичної операції в 2016 році отримали у власність 36 тис. земельних ділянок загальною площею 39,3 тис. га, що в 2,5 раза більше, ніж за 2015 рік.

7 червня 2017 року Кабінет міністрів України зобов'язав Держгеокадастр передавати українські сільськогосподарські землі в оренду виключно через аукціони. Оренда ділянок буде короткостроковою – на термін не більше 7 років, а стартова вартість земель буде встановлена на рівні не нижче 8% від їх нормативної грошової оцінки.