В Україні вже 70% субсидіантів отримали комунальні пільги на новий період

Міністерство соціальної політики на сьогодні вже перепризначило субсидії на новий період для 70% субсидіантів, повідомила прес-служба міністерства.

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«На сьогодні 70% субсидіантам допомогу на новий період вже призначено, зокрема й числі розраховано розмір субсидії на літній період», - йдеться в повідомленні.

Міністерство відзначило, що через відсутність у місцевих органів самоврядування реєстрів про склад офіційно зареєстрованих членів сім'ї процес перепризначення субсидій на новий період в деяких областях України затягується.

При цьому, за даними Мінсоцполітики, Кіровоградська, Полтавська і Миколаївська області опрацювали майже 90% субсидійних справ.

«Чернівецькій, Київській і Одеській областям і їх обласним центрам слід прискорити процес перепризначення субсидій і сповістити населення про їх розмір допомоги», - йдеться в повідомленні.

Міністерство закликало місцеві органи самоврядування своєчасно забезпечувати органи соціального захисту необхідною інформацією, щоб субсидії призначалися українським сім'ям вчасно.

«Людям, які мають право на допомогу держави в оплаті комунальних послуг, не варто хвилюватися. Субсидія обов'язково буде надана і нарахована заднім числом за травень і червень. Якщо субсидіанту невідомо про нарахування субсидії і в платіжці відповідна інформація не відображена, рекомендується платити обов'язковий платіж такий самий, як у квітні-травні цього року», - відзначили в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-травні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 2,473 млрд грн, що на 6,6% перевищує аналогічний показник 2016 року.