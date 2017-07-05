У Житомирі за бюджетні кошти встановлять 250 теплових лічильників у багатоквартирних будинках

У Житомирі до кінця цього року за бюджетні кошти встановлять лічильники у багатоквартирних будинках, повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міськради.

Як зазначається у повідомленні, влада міста планує до кінця року встановити теплові лічильники на 75% житлових будинків міста.

«Це дозволить економити 12-14% коштів за використанні енергоносії. Також встановлення на будинках теплових лічильників дозволить житомирянам подавати заявки на компенсацію витрат по комплексному утепленню будинків. Держава компенсує від 40 до 70% грошей на утеплення», - цитує прес-служба відомства мера міста Сергія Сухомлина.

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Нагадаємо, тепловий лічильник дозволяє сплачувати лише за фактично спожиту теплову енергію. Тож, якщо у будинку впроваджуються енергозберігаючі заходи, то лише тепловий лічильник дозволить зафіксувати зменшення кількості спожитої теплоти і, відповідно, оплати за послуги опалення.

«Без встановлення теплового лічильника впровадження енергозберігаючих заходів не принесе бажаного фінансового зиску», - зазначають у міськраді.

За допомогою теплового лічильника можна також контролювати параметри теплоносія - води, що циркулює в опалювальних приладах.