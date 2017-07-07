У Києві майже 700 житлових будинків на день залишаться без газопостачання (список)

У Києві 10 липня буде тимчасово відключено від газопостачання 688 житлових будинків у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на мережах.

Читайте такожУ Києві знову подорожчає гаряча вода

Про це повідомляє прес-служба ПАТ «Київгаз».

«У зв'язку з виконанням ремонтних робіт буде тимчасово обмежено газопостачання житлових будинків за адресами відповідно до переліку. Прохання 10 липня закрити крани перед газовими приладами та забезпечити допуск працівників ПАТ "Київгаз" (за їхніми службовими перепустками) до газифікованих приміщень для безаварійного та оперативного припинення газопостачання», - йдеться в повідомленні.

Обмеження газопостачання торкнеться споживачів Подільського, Святошинського та Шевченківського районів міста.

З переліком будинків можна ознайомитись тут.

За додатковою інформацією кияни можуть звертатись за телефоном: 495-04-04.