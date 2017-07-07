В Одесі суд зобов'язав підприємство передати Міноборони 5 квартир для військовослужбовців

В Одесі суд зобов'язав підприємство передати Міністерству оборони 5 житлових квартир вартістю понад 3 млн грн для розселення військовослужбовців. Про це повідомила УНІАН прес-секретар військової прокуратури Південного регіону України Яна Стекачева.

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Зазначається, що напередодні Господарський суд Одеської області задовольнив позовні вимоги військового прокурора Одеського гарнізону в інтересах держави в особі Міноборони, Південного управління капітального будівництва Міноборони до приватного підприємства «Виробничо-комерційна фірма «МікроМегас». Позов полягав у тому, що зазначене підприємство не виконує умови договору, складеного в 2004 році між управлінням капітального будівництва Міноборони та зазначеною комерційною структурою.

Договір передбачав пайову участь підписантів у проекті, згідно з яким будувалася група будинків з приміщеннями, паркінгом та ін. Згідно з договором, на умовах пайової участі будівельна компанія «МікроМегас» повинна була передати житло для потреб військовослужбовців.

«Відповідач зобов'язаний передати 5 квартир (4 двокімнатні і однокімнатну) загальною площею 340,44 кв. м. вартістю понад 3 млн грн, розташованих в Одесі», - підкреслила Стекачева.