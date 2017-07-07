Українцям пропонують встановити інтелектуальні газові лічильники - передаватимуть дані онлайн

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), виступає за встановлення кінцевим споживачам інтелектуальних газових лічильників, тобто приладів обліку, які зможуть вимірювати обсяг спожитого газу і оперативно онлайн передавати ці значення в регіональну газопостачальну компанію (облгаз).

Читайте такожРада прийняла закон про облік тепла та води для українців: лічильники мають бути в кожній квартирі

Про це заявив голова Нацкомісії Дмитро Вовк під час круглого столу, присвяченого проблемам у сфері тарифоутворення на природний газ.

За його словами, встановлення таких приладів обліку дозволить в майбутньому перейти до розрахунку вартості послуги з розподілу газу (вартості послуг облгазу) на основі значення замовленої потужності, тобто того рівня споживання газу, який замовляє для себе споживач і який має забезпечити облгаз у точці приєднання споживача до газорозподільчої мережі.

«Нам потрібно рухатися до замовленої потужності. Для досягнення замовленої потужності, наприклад, в тій самій Угорщині було ухвалено закон, яким було визначено, що все, що споживає понад 20 куб. м на годину, має бути оснащено інтелектуальними приладами обліку... Зробили це, знизили планку до 10 куб. м на годину. Встановили прилади обліку - перейшли до замовленої потужності», - сказав Вовк, відзначивши, що, встановивши такі лічильники, споживач і облгаз отримують в оперативному доступі інформацію про фактичне споживання, яка може бути перевірена обома сторонами. На основі цієї інформації можна розрахувати значення замовленої потужності, яку має буде забезпечити облгаз.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада 2015 року Кабмін затвердив Національний план дій з енергоефективності до 2020 року, згідно з яким уряд розраховував у 2016-2019 роках впровадити повний комерційний облік споживання природного газу, теплової енергії та води в житлових і бюджетних будівлях.

Чинний Закон «Про комерційний облік природного газу» вимагає від компаній, що постачають газ, встановити лічильники газу для тих домогосподарств, які використовують газ лише для приготування їжі, до 1 січня 2018 року.