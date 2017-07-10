Будинок на Печерську, BMW та Harley-Davidson: журналісти показали багатства 27-річного прокурора (фото, документи)

Інформації про молодого 27-річного прокурора управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях регіональної прокуратури Київської області – Чуйкова Вадима Сергійовича - у відкритому доступі майже немає, йдеться у розслідуванні ProSud.

З його сторінки у Facebook відомо, що Чуйков родом із Севастополя, народився 22 жовтня 1989 року. Закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого та Київську національну академію МВС України. Потім у 2015 році він потрапив в Дарницьку місцеву прокуратуру м. Києва.Саме в цьому році щодо нього проводилася перевірка відповідно до Закону України "Про очищення влади". Натомість у декларації за 2016 рік своїм місцем роботи Чуйков зазначив уже регіональну прокуратуру Київської області.

Також журналісти дізналися, що Чуйков був притягнутий до відповідальності за порушення правил перетинання кордону до АРК Крим. "Чуйков В.С. прилетів літаком до Криму (очевидно, з Росії) незважаючи на те, що Україною заборонені перельоти до Криму, а перетин кордону має відбуватися у чітко встановлених пунктах пропуску", - йдеться у розслідуванні.

У постанові суду вказано, що правопорушник - безробітний. Проте повне співпадіння П.І.П. та дати народження порушника та "героя" статті дозволяє журналістам стверджувати, що це-таки одна й та ж людина. Якщо це правда, то інформація однозначно має зацікавити генеральну інспекцію ГПУ, наголосили автори розслідування.

Журналісти проаналізували декларації прокурора й виявили у власності його та його родини багато майна. Зокрема, він володіє будинком на 626 м² та 8 сотками землі під ним. Будинок розташований у престижному районі на Печерську, на вулиці Вільшанській.

Подібний будинок у цьому районі коштує близько 27 млн грн, а сотка землі - 2,3 млн грн (18,4 млн грн за 8 соток).

Також у власності Вадима Чуйкова перебуває 6 соток землі у Києві. Ще 11 соток землі є у власності дружини прокурора у с. Вороньківка, Вишгородського району. Однак через відсутність цих ділянок у реєстрі нерухомого майна ідентифікувати їхнє розташування не вдалося.

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Окрім цього, Вадим Чуйков разом із своєю матір’ю Людмилою Миколаївною мають у власності 4-кімнатну квартиру за адресою: вулиця Бориса Гмирі, будинок 1б/6. Квартира площею 129 м² придбана у 2007 році. Сьогодні така квартира коштує близько 145 тис. дол.

Також матір прокурора володіє квартирою за адресою: бульвар Дружби Народів, 14А. Її вона отримала на підставі договору дарування у 2012 році. Вартість цієї квартири 53 тис. 580 грн. Хоча зрозуміло, що вартість цієї квартири в цьому районі коштує як мінімум у 10 разів дорожче.

Ще дві квартири в Києві має батько прокурора Сергій Робертович. Одна із них розташована по вулиці Олександра Горовиця, 8 та придбана у 2011 році. Інша - на вулиці Олександра Мішуги, 12. Ця однокімнатна квартира площею 57 м² отримана теж внаслідок договору дарування у 2012 році.

Серед автомобілів у власності Чуйкова - придбаний у 2016 році BMW 525D 2016-го року. Таке авто коштує приблизно 1,4 млн грн. Багатими на автомобілі є і батьки прокурора.

Окрім цього, у прокурора є Harley-Davidson XL883N, який придбав у 2014-му році. Сьогодні вартість такого мотоцикла – 13 тис. дол.

"Батько та син Чуйкові не лише люблять дорогі автомобілі. З реєстру судових рішень дізнаємось, що Чуйков Вадим Сергійович та Чуйков Сергій Робертович (принаймні їхні повні однофамільці) притягувались до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння", - зазначили журналісти.

Показово також те, що прокурор не вказав у деклараціях вартості свого майна.

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