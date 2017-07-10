На житло для контрактників виділять 1 мільярд гривень - Порошенко

Президент України Петро Порошенко пропонує виділити 1 мільярд гривень на створення комфортних умов проживання для військовослужбовців контрактної служби.

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Як повідомила прес-служба глави держави, така пропозиція Порошенко зробив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

Президент підкреслив необхідність забезпечити в пунктах постійної дислокації бригад нормальні умови розміщення для контрактників.

"У нас зараз більше 90 тисяч контрактників уклали контракти зі Збройними силами України. За фактом, ми маємо 100% військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО на контрактній основі. Для повернення в пункти постійної дислокації ми повинні забезпечити їм комфортне житло. Це будуть не казарми, а житло для контрактників", - сказав Порошенко.

Президент поставив завдання, щоб з 1 мільярда гривень, який виділяється сьогодні із спеціального фонду Державного бюджету, було забезпечено розміщення мінімум 15 тисяч контрактників, які "будуть мати можливість повноцінно відпочивати і відійти від стандартів радянської армії".

Він підкреслив, що необхідно забезпечити будівництво в межах 150 тисяч квадратних метрів житла і створити близько 100 житлових комплексів з відповідною інфраструктурою для проживання та реабілітації військовослужбовців.