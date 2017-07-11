Суд залишив під арештом 185 мільйонів гривень, заплачених владою Одеси за нову будівлю мерії

16:21, 11 липня 2017
Нерухомість
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Посадових осіб міськради НАБУ підозрює у заволодінні коштами місцевого бюджету.

Ремонтні роботи у будівлі ведуться незважаючи на судовий процес / Фото izbirkom.org.ua

Солом'янський районний суд Києва відмовив ТОВ «Еліт Девелопмент» скасування арешту 185 мільйонів гривень – суми, яку даній компанії перерахувала Одеська міськрада за покупку будівлі збанкрутілого заводу «Краян».

Таке рішення суд прийняв наприкінці червня, повідомляє видання «Наші гроші».

З матеріалів засідання суду відомо, що НАБУ розслідує кримінальну справу, розпочату в листопаді 2016 року: посадових осіб міськради підозрюють у заволодінні коштами місцевого бюджету за попередньою змовою групою осіб.

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Мова йде про прийняте 19 жовтня 2016 року рішення міськради, згідно з яким мерія купила у ТОВ «Еліт Девелопмент» 14 тисяч квадратних метрів нежитлових приміщень на вулиці Косовська, 2-Д.

Детективи НАБУ вважають, що сума угоди завищена: у 2015 році будівлю було продано на комунальному аукціоні за 3,8 мільйонів гривень, а після цього його перепродали за 11 мільйонів гривень ТОВ «Еліт Девелопмент».

16 грудня 2016 року кошти міського бюджету були перераховані на рахунки «Еліт Девелопмент» у банку «Південний», де вони були заарештовані в якості речового доказу.

У суді адвокат фірми наполягав на законності походження коштів, адже вони були перераховані з рахунку міськради. У свою чергу суддя вирішив, що фірма так і не надала істотних доказів про необхідність зняття арешту.

У виданні «Наші гроші» відзначають, що фірма «Еліт Девелопмент» була створена 25 серпня 2016, а вже на наступний день компанія придбала приміщення, а потім продала їх мерії.

Засновником і директором фірми спочатку був Загодиренко Петро Олександрович, 1990 року народження. Цей чоловік був зареєстрований у гуртожитку Національного університету «Одеська юридична академія». На Загодиренко записано 0,3% статутного фонду фірми, решта — на компанію з Глазго (Великобританія) «Valton group LP», власником якої виступає угорський юрист Андраш Поповикс.

Нагадаємо, в березні цього року детективи НАБУ провели слідчі дії у кабінетах мерії і вилучали документи, що стосуються покупки будинку в ТОВ «Еліт Девелопмент». В мерії у свою чергу вважають, що угода прозора і законна.

Як зазначає Думська, в будівлі колишнього заводу планують створити «європейську мерію», куди повинні переїхати більшість співробітників управлінь і департаментів міськради. Незважаючи на судові розгляди, будівлю заводу «Краян» активно ремонтують. На роботи хочуть витратити більше 200 мільйонів гривень. Ремонт всього комплексу планується завершити до грудня 2018 року.

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