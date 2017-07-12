Державний банк надав столичному ОСББ рекордний "теплий" кредит

Державний «Укргазбанк» надав одній зі столичних організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) рекордний «теплий» кредит на комплексну термомодернізацію будівлі в розмірі 9,7 млн грн, повідомила прес-служба Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

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«Минулого тижня взято найбільший за всю історію програми «теплий» кредит у розмірі 9,7 млн грн. Його оформило одне з київських ОСББ. Як повідомляє «Укргазбанк», кредитні кошти терміном на 5 років надані на комплексну термомодернізацію багатоквартирного будинку», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що ОСББ запланувало провести роботи з утеплення зовнішніх стін, заміну вікон на енергоефективні, а також повну реконструкцію систем теплопостачання та гарячого водопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії.

Також, згідно з повідомленням, тільки за перший тиждень липня ОСББ взяли «теплих» кредитів на суму 16,1 млн грн, тоді як за весь червень сума взятих «теплих» кредитів становила 18 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 млн грн на реалізацію програми з видачі населенню "теплих" кредитів.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більш ніж 12 тис. грн) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам,які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.

Місцеві органи влади також підключаються до цієї програми і розробляють власні програми з відшкодування населенню частини тіла кредиту або відсотків на реалізацію енергоефективних заходів. Це дозволяє населенню брати участь відразу в декількох програмах енергоефективності.