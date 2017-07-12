Кабмін виділив ще 300 мільйонів на програму "теплих" кредитів

Кабінет міністрів України виділив 300 мільйонів гривень на реалізацію програми "теплих" кредитів, що надаються на підвищення енергоефективності житлового фонду. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Виділяємо додатково 300 мільйонів гривень на "теплі" кредити. Завдання - до 2020 року стати енергонезалежною державою і ефективно економити ресурси", - зазначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

У прес-службі Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження повідомили, що 260 мільйонів гривень з цієї суми будуть надані фізичним особам на утеплення індивідуального житла; майже 10 мільйонів гривень - на заміну котлів; майже 30 мільйонів гривень - на енергоефективні заходи для організацій співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів.

У відомстві зазначили, що завдяки цьому рішенню ще як мінімум 65 тисяч сімей зможуть скористатися програмою безповоротної фінансової допомоги на утеплення житла та заміну газових котлів.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 мільйонів гривень на реалізацію програми по фінансуванню населенню "теплих" кредитів, тоді як у 2016 році на ці цілі було виділено 900 мільйонів гривень. За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, виділених 400 мільйонів гривень вистачить тільки на першу половину 2017 року.

Механізм фінансування "теплих" кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тисяч гривень) для громадян при заміні газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тисяч гривень) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тисяч гривень у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. При цьому отримують субсидію громадянам компенсується 70% суми кредиту.