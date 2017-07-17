У Сінгапурі продається пентхаус за рекордні $73 мільйона

Триповерховий пентхаус Wallich Residence з приватним басейном знаходиться на 64-му поверсі Tanjong Pagar Centre - найвищого в Сінгапурі будівлі. Ця локація приваблює надбагатих людей з інших, менш розвинених країн Південно-Східної Азії і материкового Китаю, пише Reuters.

Читайте такожФонд Сінгапуру купив хмарочос в центрі Нью-Йорка за $1 мільярд

Апартаменти, що отримали назву "бунгало в небі", ймовірно, стануть найдорожчими в історії Сінгапуру. Поява такого дорогого об'єкта – свого роду перевірка ринку на витривалість. Нагадаємо, що протягом останніх декількох років в сегменті елітної нерухомості спостерігався спад цін після прийнятих урядом охолоджуючих заходів.

Згідно з даними консалтингової компанії JLL, ціни на розкішне житло в Сінгапурі впали на 15-20% порівняно з піком 2013 року. Проте зараз експерти бачать перспективи зростання, принаймні, на верхній межі ринку, і прогнозують підвищення вартості на 3-5% у 2017 році. Ринок підігріває попит з боку місцевих жителів та іноземців, зазначають експерти.

JLL повідомила, що обсяг транзакцій за перші чотири місяці 2017 року в центральному регіоні Сінгапуру, який користується популярністю серед багатих іноземців і включає в себе торговий район Orchard Road та острів Сентоса, був на 35% вище, ніж за аналогічний період минулого року.