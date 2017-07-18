З українців хочуть зібрати 500 мільйонів гривень податку на нерухомість

Державна фіскальна служба очікує отримати 500 млн грн надходжень до місцевих бюджетів від податку на нерухоме майно, відділене від земельної ділянки, з фізичних осіб у 2017 році, що в 2,4 раза більше, ніж у 2016 році.

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Про це повідомив начальник управління адміністрування майнових податків та зборів з фізичних осіб Державної фіскальної служби (ДФС) Владислав Павлов.

«У поточному році фізичним особам – власникам об'єктів нерухомості направлено близько 1 млн податкових повідомлень-рішень. Очікувана сума податку становить 500 млн грн, на даний момент вже сплачено 61 млн грн. Динаміка позитивна. У 2016 році було направлено 428 тис. податкових повідомлень-рішень та надходження становили 209 млн грн. Ви бачите, що в порівнянні з цим роком показник майже в два рази більший. У 2015 році надходження становили 51 млн грн», - сказав він.

За словами Павлова, така динаміка зумовлена тим, що розширюється база оподаткування.

«Якщо в нормативну базу оподаткування 2014 року потрапляла тільки житлова, а не загальна площа, зміни в законодавстві призвели до того, що зараз оплата розраховується із загальної площі», - сказав він.

Павлов зазначив, що штрафні санкції за несплату податку на нерухомість не застосовуються до фізичних осіб, які не отримали повідомлення.

«Якщо громадянин знає, що він потенційний платник податку на нерухомість, але з якихось причин йому не прийшло повідомлення, то ми рекомендуємо прийти за місцем реєстрації в ДФС. Але я наголошую, що відповідальність (штраф, пеня – УНІАН) настає в тому разі, якщо платник податків отримав повідомлення, але не сплатив податок у 60-денний термін. Якщо з якихось причин платник податків не отримав повідомлення, то має право звернутися до ДФС на предмет звірки», - сказав він.

Також Павлов наголосив, що власники нерухомості, яка знаходиться на окупованих територіях України, звільнені від сплати податку на нерухомість до завершення антитерористичної операції.

«Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які знаходяться на непідконтрольній території України і в сірій зоні, не підлягають оподаткуванню, починаючи з 14 квітня 2014 року по 31 грудня того року, коли закінчиться антитерористична операція», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією ДФС, станом на 22 червня 2017 року фізичні особи сплатили до державного бюджету 35 млн грн податку на нерухоме майно.