Киянам, які не передають показання лічильників гарячої води, розповіли, як нараховуватимуть платіжки

Жителі Печерського району столиці, які не передали показання лічильників гарячого водопостачання, в липні 2017 року отримають рахунки від «Київенерго» за червень, розраховані за середнім споживанням гарячої води протягом трьох останніх місяців із урахуванням кількості днів надання послуги, повідомила прес-служба столичної енергокомпанії.

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Зазначається, що в подальшому такі нарахування отримають усі клієнти «Київенерго», які не передають показання лічильників гарячої води. «Споживачі, які мають квартирні лічильники гарячої води, але тривалий час не передають їх показання, отримають нарахування за нормою споживання. Тобто, якщо у вашій квартирі встановлено лічильник гарячої води, і ви тривалий час не передавали показання і не надавали доступу до приладу обліку, «Київенерго» нараховуватиме суму до оплати відповідно до постанови КМУ № 630 п. 11 Правил надання послуг із централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води та водовідведення, введених в дію постановою КМУ № 630 від 21.07.2005, як для квартир, не обладнаних квартирними лічильниками гарячої води. Після отримання доступу до квартирних лічильників гарячої води ПАТ «Київенерго» відкоригує нарахування відповідно до їх фактичних показань», - повідомили в компанії.

Довідка УНІАН. «Київенерго» генерує й постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Виробництво теплової енергії «Київенерго» здійснює на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на трьох станціях теплопостачання і 183 котельних. Загальна встановлена потужність теплових джерел - 8725 Гкал/год. Транспортування теплової енергії забезпечується тепломережами загальною протяжністю близько 2,3 тис. км (у двотрубному вимірі). Основними акціонерами «Київенерго» є компанія ДТЕК (72,39% акцій) і держава (25% акцій).