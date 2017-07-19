Гройсман обіцяє до осені підготувати монетизацію субсидій на компослуги

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє, що уряд до вересня закінчить підготовку до монетизації субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення. Про це глава уряду заявив на засіданні уряду в середу.

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"Ми зараз почали збирати дані, щоб до вересня завершити цю роботу та провести монетизацію залишку, так би мовити, економії субсидій для українських громадян. Хтось каже, що це не потрібно було б робити. Але я хочу сказати, що це потрібно робити. Те, що люди заощадили, ми повинні видати їм засобами. Це те, що фактично вони заробили", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, монетизація стане додатковим мотивом для громадян інтенсифікувати підвищення енергоефективності житлового фонду.

Як повідомляв УНІАН, в опублікованому 4 квітня Меморандумі України з МВФ уряд взяв на себе зобов'язання до вересня 2017 року провести монетизацію субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на рівні теплокомуненерго.

19 квітня міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що монетизація субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для населення може бути проведена не раніше ніж за 3-4 роки, оскільки ця процедура пов'язана зі значними технологічними труднощами.

26 квітня Кабмін прийняв рішення про монетизації тільки зекономленої суми субсидії на оплату газу і електроенергії, яка торкнеться приблизно 1,5 мільйона українських сімей.