У Києві дешевшає житло: названо найдорожчі та найдешевші райони

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на первинному ринку нерухомості Києва в період з 20 січня по 19 липня 2017 року знизилася на 3,37%, або 37 дол. – до 1 004 дол./кв. м, повідомили УНІАН в консалтинговій компанії SV Development.

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При цьому найдешевшим в столиці залишався Деснянський район з середнім показником 794 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу квартир становила 1 435 дол./кв. м.

Ціна продажу квартир на первинному ринку за півроку знизилася у всіх районах Києва. Найбільше подешевшали квартири в Солом'янському районі – на 4,12%, до 908 дол./кв. м, а найменше – в Подільському, на 2,54%, до 922 дол./кв. м.

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир на вторинному ринку нерухомості Києва за період з 20 січня по 19 липня 2017 року знизилася на 3,2% - до 1 118 дол./кв. м.

При цьому найдешевшим залишався Дарницький район із середнім показником 854 дол./кв. м, найдорожчим – Печерський район, де середня ціна продажу становила 1 719 дол./кв. м.

Ціна продажу квартир на вторинному ринку за півроку знизилася у всіх районах столиці. Найбільше зниження спостерігалося в Дарницькому районі Києва – на 4,69%, до 854 дол./кв. м. Найменше подешевшали квартири в Деснянському і Печерському районах – на 2,55% і 2,61%, до 957 дол./кв. м і 1 719 дол./кв. м відповідно.

Довідка УНІАН. SV Development - консалтингова компанія, що спеціалізується на оцінці та продажу землі житлової нерухомості і котеджних містечок. Працює на ринку нерухомості України з 2005 року. В структуру SV Development входить агентство нерухомості SV Realty.