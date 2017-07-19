Гройсман розповів, скільки грошей виділять на "теплі" кредити

Кабінет міністрів України у 2017 році направить 730 млн грн на реалізацію програми пільгового кредитування на підвищення енергоефективності для 300 тис. українських сімей, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

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«У цьому році ми 730 млн грн направимо на «теплі» кредити для 300 тис. українських сімей», - сказав прем'єр.

За словами очільника уряду, фінансування програм економії енергоресурсів поряд зі створенням Фонду енергоефективності за підтримки Європейського Союзу дозволить Україні досягти енергонезалежності вже у середньостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України 12 липня виділив 300 млн грн на реалізацію програми «теплих» кредитів, що надаються на підвищення енергоефективності житлового фонду.

На початку квітня 2015 року уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Кабінет міністрів України заклав у державний бюджет на 2017 рік 400 млн грн на реалізацію програми з фінансування населенню "теплих" кредитів, тоді як у 2016 році на ці цілі було виділено 900 млн грн. За словами голови Держенергоефективності Сергія Савчука, виділених 400 млн грн вистачить лише на першу половину 2017 року.

Механізм фінансування «теплих» кредитів передбачає відшкодування 20% суми кредиту (але не більше 12 тис. грн) для громадян у разі заміни газових котлів, 35% суми кредиту (але не більше 14 тис. грн) на енергоефективне обладнання і матеріали для фізичних осіб, 40% тіла кредиту (але не більше 14 тис. грн у розрахунку на одну квартиру) на енергоефективне обладнання і матеріали для ОСББ і житлово-будівельних кооперативів. При цьому громадянам, які отримують субсидію, компенсується 70% суми кредиту.