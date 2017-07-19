У двох житлових масивах Києва не буде гарячої води до середини жовтня (перелік будинків)

До 15 жовтня 2017 року буде відсутнє гаряче водопостачання у деяких будинках в столичних житлових масивах Березняки та Русанівка.

Як повідомляє прес-служба Дніпровської РДА, вода буде відсутня по вул. Бучми, вул. І. Миколайчука, вул. Березняківській, вул. П. Тичини, вул. І. Шамо, вул. Ентузіастів та вул. Сверстюка.

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«Це пов’язано з тим, що в термін з 10.07.2017р. по 15.10.2017р проводитимуться роботи щодо реконструкції мереж теплопостачання на ділянці від ТК 624до ТК 628 на просп. Соборності (Возз'єднання)», – йдеться в повідомленні.

У РДА додали, що замовником цих робіт виступає Комунальне підприємство "Група впровадження проектів з енергозбереження" (КП ГВП) «з метою забезпечення належним теплопостачанням та гарячим водопостачанням житлового фонду до опалювального сезону 2017-2018 рр.».