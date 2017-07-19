Влада Житомирщини доручила до кінця року обладнати 75% будинків області тепловими лічильниками

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Ігор Гундич поставив завдання до кінця року обладнати 75% будинків в області тепловими лічильниками. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, встановлення теплових лічильників у 75% будинках до кінця 2017 року – це пріоритет як голів райдержадміністрацій області, так і міських голів.

На цьому Гундич наголосив сьогодні під час наради з питань встановлення приладів обліку теплової енергії в житловому фонді області.

«Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман поставив Житомирській області чітке завдання – 75% будинків Житомирщини до кінця цього року мають бути обладнані лічильниками теплової енергії. Це - один із моїх пріоритетів і для вас він теж має бути на першому місці в роботі. Вже пройшов місяць і від кожного керівника міста й району я хочу почути, що змінилося. Адже тільки до міста Новоград-Волинський у мене немає претензій – на 100% лічильниками забезпечені всі багатоквартирні будинки. Від вас сьогодні я хочу чути конкретику. А це – графіки та механізми, за яких ми вийдемо на показник у 75%», – зазначив Гундич.

На сьогоднішній нараді в ОДА міські голови прозвітували про те, на скільки відсотків будинки оснащені засобами обліку теплової енергії. Так, у Житомирі встановлено 195 лічильників (21,8%) при необхідності у 893 лічильника і до 21 жовтня в обласному центрі заплановано встановити 528 вузлів обліку, або 58% від потреби. Найкращою ситуація зі встановлення лічильників, за даними ОДА, окрім Новограда-Волинського, є у Коростені, де встановлено вже більше 40% лічильників від потреби.

Проблемними залишаються в цьому плані селище Новогуйвинське Житомирського району, де встановлено лише 10 лічильників (38,5% від потреби) та селище Озерне, де встановлено лише 4 лічильника із 33-х необхідних. З огляду на це Гундич висловив невдоволення темпами встановлення лічильників у Житомирському районі.

Підсумовуючи нараду, він акцентував увагу керівників районів та міст на тому, що встановлення лічильників повинно відбуватися вчасно та згідно доведених графіків.

«Ви маєте вписуватися у ті графіки та відсотки, які були озвучені сьогодні на нараді. Крім цього, потрібно скласти місячні графіки встановлення лічильників, аби ми бачили динаміку виконання цього завдання»,- сказав голова облдержадміністрації.