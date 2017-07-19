Зубко розповів, як насправді виглядає термомодернізація житлового фонду України

Для модернізації житлового фонду України потрібно близько 30 мільярдів євро, повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на главу відомства Геннадія Зубка.

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"Ми маємо для себе вирішити, що нам вигідніше надавати житлові субсидії або вкладати кошти в термомодернізацію. Наприклад, в бюджеті нинішнього року на субсидії буде витрачено близько 70 мільярдів гривень. Разом з тим, в підтримку термомодернізації ("теплі" кредити і Фонд енергоефективності) виділено 800 мільйонів гривень - неспівмірні цифри. Особливо враховуючи те, що для модернізації всього житлового фонду України потрібно близько 30 мільярдів євро", - цитує прес-служба віце-прем'єра.

За його словами, на модернізацію житлового фонду планується виділити 1,8 мільярда гривень наступного року.

"У бюджетній резолюції на наступний рік ми передбачаємо виділення на ці цілі 1,8 мільярда гривень. Крім того, Європейський Союз підтвердив готовність внести у фонд 100 мільйонів євро (близько 3 мільярдів гривень). Це сума, якої буде достатньо для запуску програми і початку масової реконструкції будівель", - цитує прес-служба Зубко.

За словами віце-прем'єра, будинки, які вже провели повну модернізацію, знизили втрати тепла на 65%.

"Дуже важливо, щоб власники будинків були прямо включені в процес модернізації. Інакше неможливо досягти ефективності інвестицій. Такий принцип діє в усіх без винятку європейських країнах. В результаті термомодернізації в будинку збільшується вартість квартир (з досвіду країн Європи - на 20-25%) і підвищується якість життя", - цитує прес-служба Зубко.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр Геннадій Зубко вважає, що термомодернізація житла за програмою Фонду енергоефективності дасть можливість українським родинам економити від 20% до 60% платежів за газ і тепло.