Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про Фонд енергоефективності». Як передає кореспондент УНІАН, він підписав його публічно у Національному технічному університеті України «КПІ».

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«Фонд, створення якого було абсолютно зрозумілим десятки років тому, але дуже важливо, що зараз ми його створюємо… І впевнений, що найближчим часом ми будемо мати практичні результати нашої спільної діяльності», - сказав він.

Також президент підписав закон «Про енергетичну ефективність будівель», що передбачає запровадження системи обов'язкового аудиту енергоефективності будівель, який проводитимуть сертифіковані компанії, і визначає основні енергоефективні заходи для споруд.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон про створення Фонду енергоефективності, яким передбачається створення організаційної структури для ефективного використання коштів на термомодернізацію та енергетичну модернізацію житлового фонду.

22 червня Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №4941-д "Про енергетичну ефективність будівель", що передбачає впровадження системи обов'язкового аудиту енергоефективності будівель.